El presentador Seth MacFarlane dedica a las actrices el tema 'vimos vuestros pechos'

POLÉMICO VÍDEO SOBRE ACTRICES QUE MUESTRAN SUS PECHOS

Para algunos ha sido el momento más divertido de la gala de los Oscar 2013 y para otros ha sido el más bochornoso. Seth MacFarlane ha sido el encargado de interpretar: 'We saw your boobs', o lo que es lo mismo, 'vimos vuestros pechos'. El videoclip se vale de una pegadiza canción para enumerar las películas donde las actrices de Hollywood enseñan sus pechos.