Paco Delgado: “Estar nominado al Oscar es una carga increíble”

El camino a los Oscar de Paco Delgado empezó con unos vocetos y también con un golpe de suerte. En un anuncio coincidió con Tom Hooper. Fue en ese momento cuando le propuso trabajar en 'Los Miserables'. Paco Delgado no le creyó hasta recibir 'la llamada'.

"En un principio no cogí el teléfono porque vi un teléfono de Los Ángeles" nos cuenta el figurinista. "Cuando oí el mensaje que me dejaron me quedé en shock".

Así empezaron cinco meses de trabajo previo, estudiando la moda francesa de la época, y otros cuatro meses de rodaje colosal. "Tuve que vestir a 4.000 y pico personas".

Y como guinda a todos su trabajo, una nominación al Oscar. Aunque él sigue teniendo los pies en la tierra. "Yo no me siento como le selección española. A mi esto me parece una carga increíble".

Por cierto, una semana antes de los Oscar, también tiene cita en los Goya. Es la cuarta nominación para Paco Delgado, esta vez por ‘Blancanieves’.