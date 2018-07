Humor y camaradería en el almuerzo que reúne a los candidatos al Óscar

Todos los nominados acudieron a su cita con la Academia de Hollywood en el histórico almuerzo de camino a los Oscar. "Sigue siendo importante", admitió con su clásica sequedad el veterano Robert De Niro, casi 40 años después de haber conseguido su primera candidatura por 'El Padrino II'en 1974. Ahora aspira a lograr su tercera estatuilla dorada, como mejor actor de reparto por 'El lado bueno de las cosas': "Quería trabajar con David O. Russell y dije que sí sin pensarlo en cuanto hubo ocasión", reconoció el actor.

La actriz más joven de la historia nominada a los Oscar con sus nueve años, Quvenzhané Wallis llegó al evento con los ojos repletos de ilusión y denotanto algo de temor. La pequeña intérprete está nominada como mejor actriz por 'Bestias del sur salvaje'. Subida a una plataforma para poder alcanzar el micrófono confesaba: "Estoy contenta, entusiasmada por estar aquí. Aunque nunca piensas que algo así vaya a suceder a mi edad". La pequeña explicó que sus amigos, para evitar la dificultad de pronunciar su nombre, la llamen simplemente "Kiu".

Entre las tablas de uno y la ilusión de la debutante se enmarcan toda clase de emociones, desde las ganas de recorrer la alfombra roja el próximo día 24 en el Teatro Dolby de Hollywood, como admitieron las actrices Jessica Chastain y Jennifer Lawrence, hasta la incredulidad de estar viviendo un momento así, según confesó Ben Affleck.

"Todas las mujeres sueñan con el vestido del día de su boda, ¿verdad? Yo siempre he soñado con el que llevaría en los Óscar", comentó Chastain. "Todo esto parece una carrera, pero yo siento que ya he ganado. No quiero descuidar esta sensación. Es importante saborearlo", añadió.

Lawrence, su gran rival como mejor actriz, bromeó diciendo que ella llevará sus pantalones de ir a correr, como los que luce en 'El lado bueno de las cosas' mientras acosa al personaje de Bradley Cooper. La actriz se sube al tren de quienes apuestan por disfrutar de la gala sin importar el resultado. "Me emborracharé y que me lleven después a la fiesta de Vanity Fair", declaró entre risas.

Ninguna de ellas ha decidido aún qué vestido lucirán el día. Es el caso también de Anne Hathaway, la gran favorita al Óscar como mejor actriz de reparto por 'Los Miserables'. "Ayer estuve ocupada con el Super Bowl. No podía pensar en vestidos con toda esa comida deliciosa enfrente de mí", sostuvo con su magnética sonrisa, la misma que lucieron Ben Affleck y Bradley Cooper, dos de los grandes galanes de Hollywood.

Affleck habló sobre esa percepción existente de que su filme, 'Argo', está ganando enteros respecto a las posibilidades de cintas como ''Lincoln' o 'La vida de Pi', a pesar de que su nombre no figure entre los candidatos como mejor director. "Los cálculos os los dejo a vosotros. Os aseguro que para mí es un honor increíble estar nominado como productor. Hay nueve cintas nominadas y cualquiera puede ganar. No me preocupo de lo demás. He pasado muchos años viendo la gala desde casa", indicó con su carisma personal.

Affleck dedicó unas palabras también al mexicano José Antonio García, nominado en la categoría de mejor mezcla de sonido: "Gracias a él aprendí palabras nuevas como "cabrón". Se pasó todo el rodaje llamándome así. Es un tipo alucinante y tengo una buena amistad con él", reveló.

Por su parte Cooper reconoció que su papel en 'El lado bueno de las cosas' puede cambiar su trayectoria en la industria. "Creo que no estuve aquí con 'Resacón en Las Vegas', así que puede ser", confesó el actor, quien irá con su madre al gran evento.

Ante los micrófonos de la Academia también comparecieron Amy Adams, Christoph Waltz, que confesaba "le debo a Tarantino más de lo que me gustaría admitir", Hugh Jackman, Sally Field, Tim Burton, con el brazo izquierdo en cabestrillo por una caída, Jackie Weaver, espléndida a sus 65 años, Denzel Washington, que según comentó ardía en deseos de conocer a la pequeña Wallis y Naomi Watts.

La actriz se deshizo en elogios al hablar del director de 'Lo Imposible', el español Juan Antonio Bayona."Tiene como objetivo plasmar la realidad. Lo que ves en la película es exactamente lo que le ocurrió a aquella familia. A Juan le esperan cosas geniales por delante", afirmó.Por último, Craig Zadan y Neil Meron, productores de la 85 edición de los Óscar, prometieron más tiempo dedicado al "entretenimiento" y "actuaciones musicales" que en años anteriores.