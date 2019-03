Ben Affleck: "Lo que importa es levantarse"

La película 'Argo', dirigida, producida y protagonizada por Ben Affleck, se ha hecho con el Oscar a la mejor película en la 85 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Este drama político sobre el rocambolesco rescate en 1980 de seis funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Teherán durante la crisis de los rehenes en Irán, ha logrado también los premios a mejor guion adaptado y mejor montaje.

Ben Affleck, su director y uno de los productores junto a George Clooney, ha dedicado el premio muy emocionado a su mujer, la también actriz Jennifer Garner. Affleck ha señalado que cuando ganó su primer Óscar hace quince años como guionista de 'El indomable Will Hunting' no sabía "lo que estaba haciendo". El actor ha rematado su discurso señalando que lo importante no son los golpes de la vida, "Lo que importa es levantarse".