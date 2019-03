'The Artist' culmina un año de éxitos triunfando en los Oscar 2012

Después de toda una carrera de premios, 'The Artist', un homenaje a la historia a los inicios de Hollywood, muda y en blanco y negro, culmina incontestable como la mejor cinta del año con los Oscar a mejor película, mejor director para Michel Hazanavicius y mejor actor para Jean Dujardin (también ganó en las categorías de mejor vestuario y mejor banda sonora original).

La cosa no pintó así de bien para la francesa desde el principio. Con un porrón de Oscars técnicos de golpe para 'La invención de Hugo' (mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor sonido, mejores efectos sonoros, mejores efectos visuales) parecía que la cinta más familiar de Martin Scorsese iba a dar la sorpresa.

Al final, el que dio la sorpresa fue el francés de las cejas con vida propia. Jean Dujardin, al que los nervios lo mantuvieron al borde de las lágrimas toda la noche, acabó por robarle el Oscar a George Clooney, favorito sí, pero desinflado en el último tramo de la carrera hasta este domingo.

Así que haciendo recuento, hubo empate a cinco entre 'The Artist' y 'La invención de Hugo', aunque en el balance definitivo, los que más pesan son los de la cinta monocromo.

Sin sorpresas en los secundarios

El efecto 'José Coronado' en los Goya encuentra su equivalente en los Oscar con Octavia Spencer y Christopher Plummer: eran los Oscar más cantados de la noche. Ella era la criada que hizo un pastel de caca en ‘Criadas y Señoras’ y él el hombre que salió del armario a los ochenta años en ‘Begginers’. Enormes interpretaciones, todos de acuerdo y ovación unánime para cada uno en el Kodak Theater.

Sobre todo para Plummer y para su discurso. "Solo tienes dos años más que yo, cariño", dijo mirando a los ojos a su cabezón dorado. "En el útero de mi madre ya tenía ensayado el discurso". Con 82 años, es el actor con más edad en ganar un Oscar.

Y al final… ganó Meryl Streep

No tenía que haber dudas en la categoría de Mejor Actriz Protagonista. Meryl Streep y 'La dama de Hierro' no se habían cansado de recoger premios desde que arrancara la carrera de premios hacer ya meses. Pero UNO, había sembrado la duda: el entregado por el Sindicato de Actores, que se llevó Viola Davis.

Todos estábamos de acuerdo en que esta, la de las actrices principales, era la más reñida de esta edición, con Glenn Close y Michelle Williams también incontestables. Pero, a la hora del 'the Oscar goes to…' fue la Streep la que subió a recoger el premio (esta vez no perdió nada, pinchad aquí para saber por qué).

'Midnight in Paris', único Oscar para los españoles

La película 'Midnight in Paris' de Woody Allen se alzó con el Oscar a mejor guión original. Una coproducción hispanoamericana que ha supuesto la única estatuilla de la noche para los españoles.

Alberto Iglesias y 'Chico y Rita', de Trueba y Mariscal, no tuvieron tanta suerte y se vuelven a casa de vacío. Allen no quiso romper con la tradición y no acudió a la gala para recoger el galardón, en la que era su nominación número 23.

Una gala aseada con cero riesgo

La nota de riesgo de la noche la puso alguna que otro equilibrismo de 'El Circo del Sol'. Momentazos de Sacha Baron Cohen vestido de 'El Dictador' en la alfombra roja, vídeo de Justin Bieber riéndose de si mismo o Angelina Jolie a lo 'Tomb Raider', la gala no fue mucho más que 'limpia y aseada'. A que no fuera un auténtico peñazo, como otros años, han ayudado mucho los discursos, ágiles y, sobre todo, cortos y preparados (que esto es Hollywood).

Lo de Billy Crystal presentando su novena gala de los Oscar fue una apuesta con poco riesgo pero segura. Todo de aprobado general, mucho menos encorsetado que lo vivido con Anne Hathaway y James Franco el año pasado. Nivel de trasgresión cero y con recorte de medios por eso de la crisis.

Terminamos con un dato, para fans de Harry Potter: Después de once años, ocho películas y dieciséis nominaciones, nada de nada. Cero. Patatero. ¿Seguirá Daniel Radcliffe enfadado con Scorsese?