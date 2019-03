Sacha Baron Cohen llega vestido de dictador a la alfombra roja de los Oscar 2012

Sacha Baron Cohen ha vuelto a liarla. El actor británico ha desafiado a la Academia de Hollywood en su gran noche, desfilando vestido de dictador por la alfombra roja. Promocionando su última película 'El Dictador', Cohen rompía con el 'glamour' del momento y acababa siendo acompañado por los miembros de seguridad.

Baron Cohen iba vestido con el uniforme blanco lleno de condecoraciones, banda incluida, que utiliza su personaje, una enorme barba negra y gafas de sol. En sus manos portaba una urna cineraria que simulaba ser la del fallecido líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. El actor, custodiado por dos guardias vestidas con traje militar de minifalda, trató de esparcir cenizas de la urna por la alfombra, momento en el que fue abordado por los miembros de seguridad de la gala.

Baron Cohen había anunciado su intención de llegar a la gala vestido como el personaje de su último trabajo, un líder totalitario que quiere impedir que la democracia llegue a su país. Sin embargo, la Academia de Hollywood afirmó que no quería que el actor apareciera vestido de esa guisa. Aunque no se le prohibió la entrada al Hollywood & Highland Center, sí se le advirtió que no sería bienvenido.