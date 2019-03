'Midnight in Paris', único Oscar para los españoles

La película 'Midnight in Paris' de Woody Allen ha ganado el Oscar a mejor guión original. Una coproducción hispanoamericana que ha supuesto la única estatuilla de la noche para los españoles. Alberto Iglesias y 'Chico y Rita', de Trueba y Mariscal, no tuvieron tanta suerte y se vuelven de vacío.

Woody Allen no rompió la tradición y no acudió a la gala para recoger el galardón, en la que era su nominación número 23. Este Oscar supuso una gran sorpresa en un noche donde los españoles no tuvieron suerte. El compositor español Alberto Iglesias, nominado por tercera vez, vio como el premio se le escapaba de las manos. El francés Ludovic Bource por 'The Artist' se hacía con el Oscar.

Por su parte, 'Chico y Rita', de Trueba y Mariscal, tampoco lograba el Oscar a mejor película de animación. La película 'Rango' era la elegida por la Academia de Hollywood para hacerse con la estatuilla. En cambio, Penélope Cruz sí subía al escenario... pero para entregar junto al actor Owen Wilson el Oscar a mejor banda sonora.