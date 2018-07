De Meryl Streep a Viola Davis, ellas piden guerra en los Oscar

Si en la gala de los Goya el nombre de Elena Anaya sonaba entre los favoritos como actriz protagonista por su rotunda interpretación almodovariana en 'La piel que habito', en el caso de los galardones del cine hollywoodiense las quinielas sobre quién será la actriz que se lleve el galardón son más difusas. En las nominaciones a mejor actriz protagonista de los Oscar se encuentran representadas todas las etapas vitales que puede vivir una actriz a lo largo de su trayectoria.

Rooney Mara representa a la actriz joven que ha superado su perfil de chica adolescente para conseguir su primer papel protagonista en una gran producción. Rooney, de 27 años, se había dejado ver en la cinta de terror 'Pesadilla en Elm Street' (2009) con un papel difícil para sobresalir como intérprete. En 'La red social' Rooney supo aprovechar su baza y demostró que su nombre daría que hablar. Ahora, su papel de Lisbeth Salander en 'Los hombres que no amaban a las mujeres' le ha valido la nominación a los Oscar. La dulce Rooney ha sabido colarse en la piel de chica dura para ganarse a la Academia. Ganar un Oscar le permitiría consagrarse y dejar de lado el título de nuevo talento.

El ascenso al Oscar para la actriz Michelle Williams ha sido menos prematuro que en el caso de la benjamina. Williams, de 32 años, saltó a la fama por su papel en la exitosa serie estadounidense 'Dawson Crece'. Tras superar su tirón con papeles de jovencita sexy vacíos de contenido la actriz estadounidense se vio nominada al Oscar por su interpretación en ' Brokeback Mountain '(Ang Lee) y 'Blue Valentine' (Dereck Cianfrane). Williams ha madurado y se encuentra en su momento clave. No es demasiado joven ni demasiado mayor, tiene la edad perfecta para Hollywood, es Marilyn Monroe y en 'My week with Marilyn', ella sabe que tiene ese poder y respira como la tentación rubia, veremos si en la gala de los Oscar también lo hace.

El papel de criada doméstica en la película 'Criadas y Señoras (The Help)' es el que la ha valido la segunda nominación al Oscar a la actriz Viola Davis. La intérprete se aproxima al codiciado premio con paso firme después de que su interpretación le valiera el premio del sindicato de actores a mejor actriz. A sus 47 años Viola David se ha labrado una carrera que comenzó en el teatro y que fue adquiriendo el halago de la crítica por sus papeles en cintas como 'La duda' en la que trabajó con su compañera de nominación Meryl Streep y por la que fue nominada al Oscar.

En 'Criadas y Señoras' Davis tiene uno de esos papeles de transformación personal en el que pasa de ser una sirvienta de preocupaciones domésticas a un símbolo de la liberación del colectivo negro. Hasta el momento sólo una actriz negra se ha llevado el Oscar a la mejor actriz (Hale Berry en 2001 por 'Monster's Ball'). Davis es, además, la única actriz negra, junto a Whoopi Goldberg, en haber sido nominada dos veces a estos premios.

Las otras dos nominadas al Oscar son dos intérpretes consagradas que, por su edad y trayectoria pueden permitirse hacer lo que les apetezca en el cine. Meryl Streep afronta a sus 63 años su 15 nominación a los Oscar con su papel protagonista como Margaret Tatcher en 'La dama de hierro'. Un papel brillante dentro de una película soporífera y falta de ritmo. Lo mejor de la cinta es precisamente la interpretación de la Streep. La actriz es una experta en componer papeles grandiosos llenos de intensidad y una de las intérpretes con mejor consideración internacional y más de 60 películas en su haber. De conseguir el galardón Meryl Streep ganaría su tercer Oscar, después de obtener el Oscar a mejor actriz de reparto en 'Kramer vs Kramer' en 1979 y el de mejor actriz protagonista por su papel en 'La decisión de Sophie' en 1982.

Y como no podía faltar entre las nominadas a mejor actriz, encontramos en la lista a una intérprete que cambia por completo su apariencia física y sufre una transformación que la deja casi irreconocible para el papel. La también legendaria actriz Glenn Close de 65 años se transforma en un hombre en su personaje para la película 'Albert Nobbs'.

Close interpreta a una mujer que se hace pasar por hombre en la Irlanda del siglo XIX. La actriz tuvo que someterse a largas sesiones de maquillaje para la cinta y teniendo en cuenta la fascinación de Hollywood por las grandes transformaciones este podría ser su año. La intérprete ha estado nominada a los Oscar hasta en cinco ocasiones pero el premio siempre se la resistido, veremos si este año se sale con la suya.