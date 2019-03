Las estrellas nominadas se reúnen en una comida en Los Angeles antes de los Oscar

Más de 150 candidatos a las estatuillas en la 84 edición de los premios Óscar del próximo 26 de febrero acudierón a la tradicional comida de nominados que se celebra en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.



Entre los asistentes estaba el mexicano Demián Bichir, que opta al galardón de mejor actor por "A Better Life", la argentina Bérénice Bejo, que disputa la categoría de mejor actriz de reparto por "The Artist" o el español Fernando Trueba, director de "Chico & Rita", cinta que compite por ser la mejor película animada.



la comida fue un encuentro distendido al que no tienen acceso los medios de comunicación, que únicamente pueden recoger impresiones de algunos invitados a su llegada al recinto.



Otros artistas ue acudieron a la comida, que comenzó pasadas las doce del mediodía , fueron Glenn Close, Viola Davis, Meryl Streep, Michelle Williams, George Clooney, Jean Dujardin, Gary Oldman, Brad Pitt, Alexander Payne, Michel Hazanavicius y Martin Scorsese.

Demián Bichir, tranquilo y bromista ante los Oscar

El actor mexicano Demián Bichir aseguró estar tranquilo de cara a los Oscar, premios a los que opta por primera vez en su carrera y que resultan una experiencia "genial" pero "extraña", según contó a su llegada a la comida anual de candidatos a las estatuillas.

Antes de atender a la prensa en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Bichir confesó que había estado bromeando con George Clooney y Brad Pitt, sus rivales por la estatuilla de mejor actor, sobre las vivencias de Pitt cuando rodó "The Mexican".