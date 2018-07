Anne Hathaway parodia a Evita y Grease para calentar los Oscar

En la última pieza promocional de los Oscar Anne Hatthaway, presentadora de la gala junto a James Franco, se ha desmarcado con una irreverente parodia de la mítica Evita cantando desde el balcón de la Casa Rosada.

La promo, de apenas medio minuto publicada por The Hollywood Reporter, arranca con un plano general de la muchedumbre apiñada ante la fachada de la Casa Rosada donde asoma 'Evita Hatthaway'. tras las primeras notas de su particular versión de No llores por mí Argentina (Don't cry for me Argentina) pasa abruptamente a rapear moviendo sus brazos y cuello de forma ridícula al ritmo de Rump Shaker, una canción del artista hip hop Wreckx-N-Effect's.

Esta no es la única píldora musical con la que los dos maestros de ceremonias de los Oscar calientan motores para la gala. Hathaway y Franco se disfrazaron de los protagonistas de Grease, Olivia Newton-John y John Travolta, para recrear algunos planos de aquella recordada escena en el baile de fin de curso.

La propia actriz, cuyo próximo papel será el de Catwoman en el tercer Batman de Christopher Nolan, comentó hace poco que el trabajo para preparar la gala del próximo domingo está siendo intenso pero muy divertido. "Todo se ha desarrollado de una manera maravillosa y muy jovial. Realmente se requiere de todo un despliegue de gran magnitud para realizar una ceremonia como la de los Oscar", señaló.