Zoe Saldana confiesa el cambio que tuvo Gamora por el que está "agradecida" antes de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' es uno de los proyectos más esperados del Universo Marvel y que ha sufrido varios contratiempos en los últimos años.

Después de haber tenido que adaptar su historia a los nuevos acontecimientos ocurridos en el MCU debido a su retraso, por fin parece que la película está en marcha con su director original, James Gunn, y sus protagonistas.

Así lo ha confirmado Zoe Saldana, que interpreta a la querida Gamora, que se ha puesto a recordar momentos de cuando comenzaron con la saga y revelado un sorprendente detalle sobre su personaje.

"¿Os podéis creer que Gamora casi tuvo ojos verdes? En una de las muchas pruebas de cámara que tuvimos, James Gunn quería ver cómo me quedaban los ojos verdes como Gamora. Al final cambió de opinión sobre eso, y yo estaba tan agradecida porque esas lentillas eran tan incómodas", confiesa.

"Mi corazón estaba con Dave Bautista y Karen Gillan que tenían que llevar lentillas para Drax y Nebula. Pero sus personajes lucían increíbles con ellas, ¡además son verdaderos profesionales!", asegura la actriz.

"Recordando mucho últimamente mientras nos preparamos para volver para otra aventura de los Guardianes!", adelanta. Junto a su texto mostraba una foto del aspecto de Gamora con las lentillas del color de su piel, y sin duda luce muy diferente.

"¡Jaja no me acuerdo de esto! Me alegro de que decidiésemos no ir por ahí", confiesa el propio James Gunn.

Con su mensaje, además, Zoe ha confirmado su participación en la película, algo que no estaba del todo asegurado debido a los eventos de 'Vengadores: Endgame', donde después de haber sido sacrificada por la Gema del Alma, volvemos a verla con su versión de unos años atrás que luego desaparece tras la batalla.

