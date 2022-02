Zoe Kravitz se sincera sobre su divorcio y asegura que está "feliz" con Channing Tatum

Zoe Kravitz está imparable. La actriz se encuentra en un momento profesional inmejorable y no para de trabajar. Fue con 'Big Little Lies' donde despegó hasta lo más alto tras varios años trabajando sin descanso. Luego la vimos en 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' interpretando a Leta Lestrange y el 4 de marzo estrena 'The Batman' donde se enfunda el traje de Catwoman en la nueva versión del superhéroe.

Pero su trabajo más personal y en el que más tiempo ha dedicado probablemente sea la película 'Pussy Island'. Cinta que tardó en escribir cinco años junto a su amigo ET Feigenbaum y en la que se estrena como directora.

¿De qué va 'Pussy Island? La primera película de Zoe Kravitz como directora

'Pussy Island' es un thriller que cuenta la vida de Frida, una joven e inteligente camarera de Los Ángeles que se ha marcado como objetivo el magnate de la tecnología Slater King, entrando en el círculo íntimo del millonario con un encuentro en su isla privada.

Zoe Kravitz afirma a 'Elle' que la película surge de "la falta de conversación sobre la forma en que las mujeres son tratadas específicamente en la industria del entretenimiento". "Empecé a escribirla antes de #MeToo, antes de Harvey [Weinstein]. Luego, el mundo comenzó a tener la conversación, por lo que [el guion] cambió mucho. Se convirtió más en una lucha de poder y lo que significa esa lucha de poder. Lo reescribí un millón de veces. Ahora estamos como, 'Mierda. ¡Estamos haciendo esto!'", explica.

Para después asegurar que hay momentos en los que está "nerviosa": "Pero conozco tan bien la historia, y estoy tratando de concentrarme menos en '¿Voy a hacer un buen trabajo?' y más sobre '¿Cuál es mi intención?'".

Steven Soderbergh, quien dirigió a Kravitz en el nuevo thrillerKimi dice que está "completamente convencido de que va a ofrecer algo realmente distintivo" con 'Pussy Island'. "Tiene un sentido del equilibrio muy desarrollado y es muy curiosa. Es una combinación bastante convincente".

Zoe Kravitz se sincera sobre cómo se encuentra a nivel personal

En esta extensa entrevista que ha ofrecido a 'Elle' Zoe Kravitz revela que se encuentra en "el punto óptimo" de su vida y que está contenta de haber dejado la veintena atrás: "No quiero volver nunca más. Era un desastre", declara.

"No estaba tomando decisiones basándome en lo que me hacía sentir bien. Ahora estamos en una era de, ¿Qué es lo que realmente quiero? El buen momento en este instante es tomarse un minuto para decir: 'Tal vez debería hacer esto de manera diferente' y ver cómo se siente".

El divorcio de Zoe Kravitz con Karl Glusman

Así, en este momento de reflexión Zoe Kravitz asegura: "Estoy feliz". La actriz ha vivido varios altibajos a nivel personal en los últimos tiempos. En 2019 se casaba con su novio de aquel entonces Karl Glusman en una boda sorpresa. Pero solo duraron unos meses casados.

Ahora, la intérprete dice sobre el que fuera su marido: "Karl es un ser humano increíble. Realmente se trata menos de él y más de que yo aprenda a hacerme preguntas sobre quién soy y sigo aprendiendo quién soy, y eso está bien", explica. "Ese es el viaje en el que estoy ahora mismo".

Karl Glusman y Zoe Kravitz | Getty

La relación de Zoe Kravitz y Channing Tatum

Fue en agosto de 2021 cuando se supo que Zoe Kravitz y Channing Tatum estaban saliendo. La actriz asegura que no conoció al actor hasta que fue elegido para protagonizar 'Pussy Island' de quien recuerda que pensó que sería "lo suficientemente valiente" para aceptar el proyecto: "Viendo su trabajo y escuchándolo hablar sobre Magic Mike y el show en vivo, pienso, creo que es feminista. Necesitas estar tan lejos de quién es esto, donde no da miedo. Y no creo que lo hayamos visto alguna vez interpretar a alguien oscuro. Estoy emocionado de verlo hacer eso", dice sobre lo que veremos de él.

Pero, aunque se muestran muy poco en público, lo que se percibe de las imágenes que han salido a la luz es que tienen una complicidad y una química especial. Así, cuando le preguntan sobre cómo se siente en el amor dice: "Me siento optimista acerca de la vida y creo que eso viene de la mano".

"Todas mis relaciones en la vida, mis amistades, mis relaciones románticas, mi familia, el viaje es aprender a mostrarme honestamente. A veces no podemos presentarnos, y eso está bien siempre y cuando sepamos cómo comunicarles que amamos a esas personas. Esa es la chica de 20 años que dice: 'Puedo hacerlo todo. Puedo hacerlo todo. Puedo hacerlo todo. Y ahora estoy en un lugar donde todo lo que siento está bien, donde sea que esté está bien".

Zoë Kravitz y Channing Tatum confirman su relación paseando por Nueva York | Gtres

