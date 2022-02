Zoe Kravitz revela el consejo que Channing Tatum le dio y ha seguido a rajatabla

Zoe Kravitz está inmersa en muchos proyectos en la actualidad. El próximo 4 de marzo la veremos encarnar a Catwoman en 'The Batman', la nueva película del superhéroe que protagoniza junto a Rober Pattinson.

Pero, más allá de su carrera como actriz, Zoe tiene entre manos su proyecto más personal. Y es que, la hija de Lisa Bonet ha rodado su primera película como directora. Una cinta de suspense llamado 'Pussy Island' que estuvo escribiendo durante años y que estará protagonizada por Channing Tatum, su actual novio.

'Pussy Island', es un thriller sexual que ha co-escrito con E.T. Feigenbaum en el que cuenta la historia de Frida, una joven e inteligente camarera de Los Ángeles que se marca como objetivo el magnate de la tecnología Slater King, entrando en el círculo íntimo del millonario con un encuentro en su isla privada.

Zoë Kravitz y Channing Tatum confirman su relación paseando por Nueva York | Gtres

El consejo de Channing Tatum a Zoe Kravitz

Hace unas semanas Channing Tatum ofrecía una entrevista a 'Variety' donde confesaba que le había dado un importante consejo a Zoe Kravitz a la hora de hacer su película y es que no fuese la actriz a la vez que directora.

Y es que , Tatum se vio en el mismo caso cuando dirigió y protagonizó 'Dog': "Yo estaba como, 'necesitarás el doble de días'", afirmaba. "Ella es una perfeccionista de la mejor manera posible".

Ahora, Zoe ha revelado que siguió este consejo a rajatabla en una conversación con 'ET': "Ya es bastante difícil actuar por tu cuenta, no sé cómo la gente hace ambas cosas", dice cuando le preguntan por el consejo de Tatum. "No estaré en la película, solo la dirigiré. Una cosa a la vez".

Zoe Kravitz presentará 'Saturday Night Live' con Rosalía

En medio de toda la actividad profesional de Zoe Kravitz hay un proyecto que le hace mucha ilusión y es que será una de las anfitrionas en 'SNL', su debut en el programa donde también estará junto a Rosalía, la cantante española que presenta su nuevo disco MOTOMAMI.

"Simplemente ha sido mi sueño durante mucho tiempo. Soy una gran admiradora del programa. Estoy totalmente loca. Estoy totalmente asustada", dice Kravitz sobre su aparición en SNL. "Creo que el elenco es tan increíble. Creo que lo que más anhelo es tener la mirada detrás de la cortina y tener la experiencia de ver cómo se les ocurren las parodias y todo eso".

