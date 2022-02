Zoe Kravitz habla de la "vergüenza" que sufrió en la industria al ser hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz

Hay multitud de ejemplos de actores cuyos padres han sido relevantes en la industria. Alexander y Bill Skarsgard y Stellan Skarsgard, Jaden Smith y Will Smith, Angelina Jolie y Jon Voight, Dakota Johnson y Don Johnson o John David Washington y Denzel Washington son algunos de una lista interminable.

No todos ellos abordan de la misma forma el hecho de ser hijos de artistas consagrados, incluso llegando a cambiar su apellido para que no se asocie su imagen inmediatamente a la de sus progenitores. Para Zoe Kravitz, hija de la actriz Lisa Bonet y el músico Lenny Kravitz, su legado familiar no le fue fácil en sus inicios.

La actriz de 33 años ahora se ha hecho un nombre propio en Hollywood, con grandes producciones y alternando diferentes géneros. Así, recientemente ha concedido una entrevista a Elle en la que ha repasado el camino hacia la emancipación de lo que significa su apellido.

La intérprete ha confesado que tuvo "vergüenza por lo que significaba su apellido" cuando era más joven: "La gente siempre suponía que, si conseguía un trabajo, era por eso. Eso fue difícil. Pero yo era increíblemente privilegiada. Conseguí un agente fácilmente. No voy a fingir que no me ayudó a entrar en la industria. Pero tenía que recordar que trabajo duro".

"Cuando era niña hacía presentaciones en la casa de mis abuelos. Y no tenía nada que ver con quién era mi familia. Fue porque me encantaba", recordó la próxima Catwoman en 'The Batman'. Además, la actriz luchó por "querer demostrar no solo al mundo, sino a mí misma, que merezco ocupar un lugar en la industria".

Sin embargo, la actriz ha confesado que ahora no reniega de su apellido: "Estoy orgullosa de donde vengo. Ahora es bueno estar en un momento en el que me siento cómoda cuando la gente me pregunta sobre mis padres. Ya no digo: 'No hablemos de eso'. Estoy como: 'Son increíbles. Estoy orgullosa de ser su hija'. Y también soy yo misma".

Kravitz interpreta a Selina Kyle, alias Catwoman, en la esperada 'The Batman'. La película de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson se estrena el próximo 4 de marzo y se ha convertido en una de las entregas más esperadas de este 2022.

Sobre su papel, la actriz ha comentado a Elle: "Me volví más fuerte que nunca. Eso estuvo bien, ver de lo que era capaz. Me sentí con confianza y podía patear culos".

