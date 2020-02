Zoe Kravitz habla sobre el romance de Newt Scamander y Leta Lestrange en 'Animales fantásticos 2'

Zoe Kravitz tuvo una actuación bastante efímera en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (vamos, que básicamente la vimos en una foto), pero ya se dio a entender en la nueva película escrita por J.K. Rowling que su personaje tendría mucho peso en la saga.

Ahora que la joven actriz se encuentra de promoción de su nueva serie para HBO 'Big Little Lies', Collider ha aprovechado para preguntarle por la relación que mantendrán su personaje Leta Lestrange y el protagonista Newt Scamander, y esto es lo que ha dicho: "Creo que queda mucho por ver. La relación entre Leta Lestrange y Newt Scamander es compleja, así que creo tardará en crecer y desarrollarse, y será divertido. ¡No sé nada! Tengo una idea, basada en cuando hice la audición, pero de verdad que no sé nada. Incluso cuando fui a hacer una lectura de guión para comprobar la química con Eddie Redmayne, él me ayudó a reconstruir lo que estaba pasando en la escena que estábamos leyendo. Él tampoco conseguía averiguarlo del todo, así que estaba como 'creo que basándonos en esta línea y esta, y en lo que rodamos aquí, esto es lo que está pasando'. En todo momento tuvimos que hipotetizar. Fue divertido verle intentar reconstruirlo todo".

Los rumores sigue surgiendo alrededor de la nueva saga fantástica, y hace unos días supimos que Jared Harris estaba siendo considerado para interpretar a la versión joven de Albus Dumbledore. Al preguntar en la misma entrevista a Zoe Kravitz si ya habían empezado a rodar, la intérprete ha confirmado que todo comenzará en verano, "en junio o julio", ha precisado.

