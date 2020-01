La información acerca de 'The Batman' se publica con cuentagotas y desde que sabemos que Robert Pattinson interpretará al Caballero Oscuro, cada nuevo detalle sobre la película es un evento para los fans. Ahora ha sido Zoë Kravitz, famosa por sus papeles en 'Big Little Lies' y la saga 'Animales Fantásticos', la que ha hablado para ET acerca de su papel como Catwoman en la cinta.

Ante la pregunta sobre por qué decidió aceptar el papel la actriz aseguró que "todo el mundo de Batman siempre me ha interesado. Catwoman es un personaje muy icónico. Nunca he estado muy metida en el mundo del cómic pero desde siempre que me intriga mucho. Además, por supuesto, de Michelle Pfeiffer y su actuación, que siempre ha sido una gran inspiración para mí".

Zoë Kravitz dejó claro que ha pensado mucho en cómo encaja Catwoman en el universo de Batman y lo que representa para ella el personaje:

"Creo que Catwoman, Selina Kyle, representa una feminidad muy fuerte y me emociona poder estar sumergida en eso. La feminidad significa poder y un poder muy distinto al masculino, creo que eso es algo muy interesante sobre Batwoman y Catwoman. Batman representa un poder muy masculino y Catwoman muy femenino, un poco más complejo pero también más suave. Me gusta la idea de poder ser suave y gentil pero también poderosa y peligrosa".

La actriz ha confirmado que su corte de pelo a lo pixie lo lleva específicamente para la película, y también ha dado una pequeña pista de por qué se sitió atraída por 'The Batman' en un principio: "El guión es maravilloso. Es muy sólido y profundo. No puedo decir nada más porque me despedirán".

