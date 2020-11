La razón por la que Zoë Kravitz (Catwoman) nunca pensó que estaría en películas como 'The Batman'

Desde que se reveló que Zoë Kravitz daría vida a Catwoman en 'The Batman' todos los fans están expectantes, no solo por la actriz sino también por la nueva historia de Gotham ya que por lo visto el nuevo Batman de Robert Pattinson será muy distinto a lo que nos imaginábamos.

Hace unos días podíamos ver como anne Hathaway, la actriz que le ha pasado el testigo de Catwoman a Kravitz tras interpretarla en 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace', le daba un consejo sobre el papel.

Antes de la pandemia, la actriz se sentó en una entrevista con The New York Times cuando hacía apenas unos meses que se había desvelado la noticia de que sería Catwoman y en dicha entrevista la actriz explicó la razón por la que pensó que nunca estaría en películas de la talla de 'The Batman'.

Aunque ha trabajado en 'Animales Fantásticos' y la saga 'Divergente' entre muchas otras, la actriz no veía posibilidades en papeles como Catwoman por una razón. ¡Dale al play!

