Catwoman en 'The Batman'

Zoe Kravitz no para de triunfar con proyectos como 'Big Little Lies', 'Animales Fantásticos' o próximamente como Catwoman en 'The Batman'. En medio de todo este exitoso momento la actriz ha echado la mirada atrás para recordar uno de los momentos más duros de su vida, cuando sufrió bulimia.