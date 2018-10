Zoe Dove Jackson, la desconocida hija de Samuel L. Jackson que es físicamente igual que él

Samuel L. Jackson ha interpretado muchos papeles a lo largo de su vida, pero el más importante y desconocido sin duda ha sido el de marido y padre de familia.

El actor de cintas tan célebres como 'Pulp Fiction' lleva 38 años casado con LaTanya Richardson, y juntos tienen a Zoe Dove Jackson, su hija de 36 años.

Aunque la joven vive alejada de la fama de sus padres, y no se ha dedicado a la actuación como ellos, lo cierto es que su madre suele compartir imágenes de Zoe en su cuenta de Instagram. El parecido que guarda con su padre es innegable.

Zoe Jackson ha acompañado en algunas ocasiones a su padre en distintos eventos, y en 1990, en los Bet Awards, durante su discurso Samuel L. Jackson quiso agradecerle a su mujer y a su hija que le salvaran de sus adicciones al alcohol y las drogas.

"Me encontraron desmayado en el suelo después de volver de la despedida de soltero de alguien y moví mi trasero hasta rehabilitación al día siguiente. Ellas me apoyaron, me empujaron y me dieron una razón para levantarme y perseguir la meta día tras día".