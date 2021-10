Zendaya y Timothée Chalamet enamoran en la premiere de 'Dune' en Londres con su complicidad y sus impactantes looks

Ya son muchos los que se han dado prisa en ver el nuevo proyecto de Denis Villeneuve, 'Dune'. Por suerte, España ha sido uno de los primeros países que ha podido disfrutar del film desde el 15 de septiembre. Sin embargo, no todos han sido tan afortunados con la fecha de estreno. En Londres, 'Dune' se estrenará en cines el próximo 22 de octubre, y acaba de tener su premiere en el Odeon Luxe Leicester Square.

El público que ya ha podido disfrutar de la película parece coincidir en sus buenas críticas. Un aspecto del proyecto que ha dado mucho juego es el gran elenco de estrellas con el que cuentan: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, John Brolin, Oscar Isaac, Zendaya y Jason Momoa entre muchos otros.

Las primeras críticas han posicionado 'Dune' en lo más alto, desde los inicios de su estreno en el Festival de Venecia, dónde recibió una impresionante ovación. En Londres, la cinta también ha tenido mucho éxito, pero hay algo más, además de la película en sí, que nos ha dejado boquiabiertos.

Timothée Chalamet y Zendaya en estreno 'Dune' en Londres | Getty

Los looks de Zendaya y Timothée Chalamet han sido muy comentados. La actriz es conocida por la cantidad de veces que ha sorprendido al público con sus looks de alfombra roja, y esta vez, lo ha vuelto hacer. Zendaya ha llevado un precioso vestido blanco con una cola espectacular de Rick Owens. También ha adornado su look con varias pulseras y un brazalete con forma de serpiente, dándole un toque desértico, y así, haciendo referencia a la película.

Por otro lado, Timothée también ha impresionado a los fans con un traje negro de Alexander McQueen. Su blazer ha destacado por sus cremalleras rodeando las mangas de la prenda. El actor ha completado su look con una pulsera y un anillo a juego que también tiene cierto toque 'Dune'.

Ambos protagonistas se han unido en la alfombra roja para una serie de fotos, y a la vez, han admirado el look del otro. En la foto de abajo podéis observar la amistad y el buen rollo entre los actores, y es que uno de los puntos fuertes de la cinta es su visible conexión.

Timothée Chalamet y Zendaya en estreno 'Dune' en Londres | Getty

¿Habrá parte 2 de 'Dune'?

Ya son muchos los que se han enamorado del último film de Villeneuve, y están ansiosos por saber si habrá una segunda parte. En una entrevista con Variety, el director explica: "Al principio quería hacer las dos partes a la vez. Por numerosas razones no ocurrió. Y estuve de acuerdo con el resto de hacer la Parte 1 y ver si la película genera el suficiente entusiasmo".

Con esta declaración, Villeneuve indica que el éxito de esta primera parte es crucial para poder producir la segunda. "Soy optimista, pero veremos qué pasa", añade.

Si contamos con el éxito que ya está teniendo 'Dune' en muchas partes del mundo, parece estar claro que la segunda parte tiene muchas papeletas para producirse, y si fuera así, Villeneuve admite, "va a ser un patio de recreo para mí". Es más, el director reconoce que, si se diera la oportunidad, la segunda parte "va a ser como un puro placer cinematográfico".

