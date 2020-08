"No quería que saliera": Zendaya sintió miedo por la vida de su padre mientras grababa 'SpiderMan Homecoming'

La actriz de 'El gran Showman', Zendaya, ha hecho unas declaraciones sobre el momento que vivió durante la grabación de la primera película de 'SpiderMan: Homecoming' en el que sintió verdadero miedo por la vida de su padre.

En una entrevista para InStyle, la actriz confesó que tras conocer la noticia de que dos hombres negros fueron abatidos por la policía en Atlanta en 2016, la misma semana que se encontraba allí para grabar algunas escenas de la primera película del superhéroe arácnido, sintió un miedo terrible por la vida de su padre, que la acompañaba.

"Recuerdo cuando estuve con mi padre en Atlanta grabando la primera película de SpiderMan, y fue en torno al momento en que ocurrieron los asesinatos de Philando Castile y Alton Sterling", explicaba la actriz. "Estaba extremadamente emocional, y recuerdo pensar en mi padre, que estaba fuera cogiendo comida en ese momento".

"Me empecé a preocupar y a llamarle como, '¿Estás bien?' No quería que saliera e hiciera nada. Pero mi padre es un hombre negro de 65 años. Ha estado en este planeta mucho tiempo, así que sabe lo que sabe. Pero todavía tenía ese miedo, y eso me asustaba".

Zendaya continúa hablando de su interés por el activismo, pero aclara que no siente que merezca ese término, pues ella simplemente es una actriz a la que le gusta hacer bien su trabajo y alguien que se preocupa por otros seres humanos.

"Ese es un estilo de vida. Esa es una elección de hacer un trabajo todos los días dedicar tu vida a una causa".

