El estreno de 'SpiderMan: Sin camino a casa' fue toda una revolución para los fans de Marvel y del superhéroe, pues finalmente supuso la reunión de los tres Hombres Araña del cine.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland protagonizan algunos de los momentos más épicos y emotivos del film, pero todos los fans estarán de acuerdo que el punto álgido de lagrimilla es cuando el Peter Parker de Garfield salva a MJ.

Esa escena recuerda inevitablemente al momento de la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone) en la saga de Andrew, y el actor ha hablado sobre lo mucho que significó para él revelando también que Zendaya ayudó a mejorarla con una improvisación.

"No recuerdo si estaba en el guion o no. Creo que era muy importante sentirlo como un momento de mi Peter de, 'creo que te acabo de salvar. Pero necesito que tú me lo digas. Porque no te estoy viendo a ti en mis brazos, estoy viendo a Gwen sin respiración", cuenta el actor en el podcast Happy Sad Confused.

De hecho, fue la existencia de esa escena la que convenció a Garfield de aparecer en la película.

"Así que cuando Peter en ese momento dice, '¿estás bien?', y esa afirmación empieza a calar y es como que sientes la mano de Gwen en la espalda de Peter un poco en plan, 'ahora puedes descansar'. Hay como algo cósmico que ocurre", reflexiona.

Zendaya improvisó su emotiva frase

"Y esto es un reconocimiento a Zendaya como persona creativa y actriz, porque ella vio lo que estaba haciendo y el efecto que estaba teniendo, y es un ser humano tan sensible y MJ es un personaje tan sensible y precioso, que fuera improvisado o fuera su idea decir eso escribiendo el guion, el preguntarme si estoy bien yo, eso fue todo cosa suya".

