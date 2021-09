Zendaya habla sin tapujos de su salud mental, de ir a terapia y su preocupación por el dinero

Zendaya se ha convertido en una de las actrices más cotizadas y talentosas de toda su generación y está a punto de estrenar dos películas de lo más esperadas: 'SpiderMan: Sin camino a casa' y 'Dune'. Además, también está en el foco mediático por su relación con el también actor Tom Holland.

Y ahora, la actriz ha hablado con la revista British Vogue sobre la importancia de colocar la salud mental en el centro de tu vida: "Por supuesto que voy a terapia", se sincera la actriz con naturalidad. "Quiero decir, si alguien es capaz de poseer los medios financieros para ir a terapia, le recomendaría que lo hiciera. Creo que es algo hermoso", asegura.

"No hay nada de malo en trabajar en ti mismo y lidiar con esas cosas con alguien que pueda ayudarte, alguien que pueda hablar contigo, que no sea tu madre o lo que sea. ¿Quién no tiene prejuicios?", recuerda Zendaya.

Confiesa también que no fue hasta el confinamiento por la pandemia que experimentó por primera vez una especie de tristeza existencial. "Fue el primer tipo de sabor de tristeza en el que te despiertas y te sientes mal todo el día, ¿como qué está pasando? ¿Qué es esta nube oscura que se cierne sobre mí y no sé cómo deshacerme de ella, sabes?", se sincera la actriz.

También ha confesado cuál es uno de los asuntos que más estrés le causa: el dinero. O mejor dicho, el mantener el equilibrio entre gastar el dinero que lleva ganando desde adolescente o ahorrar cada mínima cantidad por si algo ocurriese. "Mi madre es una ahorradora, así que trato de tener eso en cuenta. Entonces mi papá dice: 'Sabes, no puedes gastarlo cuando estás muerto'. Estoy en algún punto intermedio", explica la actriz.

"La esperanza es tener una carrera en la que puedas estar en una posición, financieramente, para simplemente hacer las cosas que quieres hacer porque disfrutas del trabajo y no tienes que preocuparte por las otras cosas. Pero siempre digo: 'Siempre tendré que trabajar'. Porque si no trabajo, todo puede desaparecer mañana", reflexiona la actriz a la que podremos ver en 'Dune' el 17 de septiembre.

