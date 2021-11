Zendaya habla de su (breve) papel en 'Dune' y cuenta cómo aparecerá más en la secuela

Aunque Zendaya no ha tenido todo el protagonismo que a los fans les hubiera gustado en el éxito cinematográfico de 'Dune', la estrella le dice a los fans que pueden esperar ver mucho más de ella en 'Dune: Parte 2'. En la primera cinta Zendaya interpreta el papel de Chani, un personaje que aparecía misteriosamente en los sueños del protagonista Paul Atreides, al que da vida el adorado Timothée Chalamet.

Muchos fans se han sentido decepcionados por la falta de protagonismo de Zendaya en la película de ciencia ficción pero Zendaya insiste en que "hay mucho más que explorar" en la secuela, cuyo estreno está previsto para 2023. Zendaya también asegura que aparecerá más en la segunda parte cuando le dice a Deadline: "Bueno, puedo aparecer más, así que es genial".

"Quiero crecer con los personajes que interpreto y con la gente de la que tengo que aprender. Cualquiera que haya leído los libros sabes que hay mucho más que explorar y tratar", añade.

Zendaya y Timothée Chalamet en 'Dune' | Warner Bros.

La actriz de 'SpiderMan: Sin camino a casa' revela que el hecho de no haber aparecido mucho en la primera película le ha dado la oportunidad de ver la superproducción desde una nueva perspectiva: "Lo que fue genial para mí al no haber estado en la mayor parte del primer rodaje fue poder ver la película desde una perspectiva completamente nueva, porque no había visto los decorados y las escenas de la mayor parte de la película".

"Y al verla me sentí como si fuera el principio de esta historia", admite.

Aunque la próxima película de Dune no se estrenará hasta dentro de un par de años, los fans no tendrán que esperar demasiado para poder ver a Zendaya en sus otros proyectos. Es más, la actriz debutará su rol de MJ en 'SpiderMan: Sin camino a casa' el próximo 17 de diciembre en cines españoles. Además, también la hemos podido ver en el tráiler de la segunda temporada de 'Euphoria' en la que interpreta a Rue Bennett, una drogadicta.

Timothée Chalamet habla sobre 'Dune: Parte 2'

El intérprete de Paul Atreides en 'Dune' es el mismísimo Timothée Chalamet. De la misma manera en la que lo ha hecho su coprotagonista Zendaya, el actor ha insinuado que queda mucho más por venir en el mundo de Dune.

El actor de la próxima cinta del famoso chocolatero 'Wonka' ha dicho: "Esta historia está lejos de estar terminada. Estos personajes están lejos de su punto final. Es un sueño hecho realidad poder trabajar con Denis Villeneuve en una película así. Y ciertamente es un maratón y no un sprint, así que tienes que ir a tu ritmo. Pero no hay que cansarse de divertirse".

"Ciertamente, en el proyecto en el que estoy trabajando ahora ('Wonka'), estoy aprendiendo aún más que no hay que sufrir todo el día en el trabajo. Qué suerte tenemos de poder hacer esto", admite.

