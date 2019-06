Zendaya se enfrenta a un episodio de racismo en un supermercado

La actriz Zendaya se ha enfrentado a un caso de racismo en un supermercado. La intérprete explicó a través de Snapchat su experiencia, cuando una dependienta se negó a atenderla debido a su color de piel.

"Acabamos de salir de Vons (cadena de tiendas de EEUU) y estaba intentando comprar unas tarjetas regalo. La mujer que nos estaba atendiendo... no creo que fuera una gran fan de nuestro tono de piel".

Según explica la actriz, que participará en 'SpiderMan: Homecoming' en el papel de Mary Jane, la dependienta tiró su cartera al suelo y se negó a atender a la intérprete.

"De hecho, ella no nos ha ayudado en ningún momento, diciendo que no podíamos permitirnos aquellas tarjetas, y después tirando mi cartera... simplemente no puedo callarme" explica Zendaya. "Y luego ella tenía esa actitud de 'No puedes permitirte esto' mientras me miraba. Eran 400 dólares", añade.

"En resumen, todavía el mundo tiene que progresar muchísimo", concluye.