Zendaya se convierte en Cenicienta en la Gala Met con un mágico vestido

Zendaya comenzó su carrera cinematográfica en 2017 gracias a los papeles en 'SpiderMan: Homecoming' y 'El gran Showman', dos papeles que le han llevado a tener fama internacional. En Julio está previsto el estreno de 'SpiderMan: Lejos de casa' donde interpretará el mismo papel que en 'HomeComing'.

Además Zendaya es cantante, su primer álbum de estudio lo lanzó en 2013 y ha colaborado con varios artistas como Beyoncé o Bruno Mars.

En la Gala Met ha sorprendido a todos con un vestido de princesa muy al estilo Disney. ¡Parecía Cenicienta! Un vestido mágico que cambia de color y que enloqueció a sus seguidores por lo original del momento

Zendaya en la Gala Met | Reuters

En su Instagram podemos ver cómo funciona el mecanismo que lleva por dentro.

