Zelda Williams, la hija de Robin Williams, pide que dejen de mandarle el vídeo de Jamie Costa imitando a su padre

Robin Williams ha vuelto a ser homenajeado y los fans del actor no podrían estar más satisfechos con el resultado. Jamie Costa nos regaló una imitación brutal de Robin mostrando una imitación perfecta, tanto de sus gestos, como de su expresividad o esa energía que irradiaba.

Por supuesto este vídeo le ha llegado a Zelda Williams, la hija del aclamado actor, quien parece estar algo cansada de este vídeo. Parece ser que los fans de su padre, una vez han disfrutado del vídeo, no han parado de enviárselo a través de redes sociales a Zelda.

Ella misma ha tenido que parar a sus seguidores y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter pide que dejen de enviarle este vídeo: "Gente, solo diré esto porque no creo que vaya a parar hasta que os lo diga... Por favor, dejad de mandarme el vídeo de 'Test footage'".

Y termina diciendo: "Ya lo he visto. Jamie tiene muchísimo talento, y no tengo nada contra él, pero todos me estáis mandando de forma masiva una imitación de mi padre en uno de sus días más tristes y es algo raro".

La espectacular imitación de Robin Williams hecha por Jamie Costa

Este vídeo que nos ha regalado Jamie Costa ha sido una imitación brillante en todos los sentidos ya que parece que se ha mimetizado con Robin Williams. En este pequeño corto vemos uno de los momentos más duros en la vida del actor ya que presenciamos cómo le cuentan que su mejor amigo, John Belushi, había fallecido.

Al principio vemos a Robin en todo su esplendor, con sus gestos tan característicos, esa sonrisa que iluminaba al público, su manera de hablar que parecía que no podía parar y esa expresividad tan suya. Eso sí, Jamie también es capaz de mostrar su lado más humano.

En un momento, le cuentan que su mejor amigo ha fallecido. En ese instante vemos a un Robin negando la realidad, diciendo que estuvo con él la noche anterior. No da crédito. Pero, a pesar del dolor que sentía, está decidido a salir al escenario a hacer reír a su público. Algo que a él en ese momento le hubiera hecho mucha falta.

Seguro que te interesa:

El hijo de Robin Williams da nuevos detalles de la muerte del actor: Depresión, frustración y un diagnóstico erróneo