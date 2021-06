Zac Efron vuelve a las redes sociales tras su comentada foto ¿y retoques? por una razón de peso

Zac Efron lleva unos meses de importantes cambios desde que trasladó su vida a Australia, y es que el actor ha vivido una montaña rusa de emociones.

Recientemente el actor desató la polémica por una publicación en la que se le veía con la cara muy hinchada. Tanto, que muchos fueron los rumores sobre una posible operación estética. No obstante una nueva fotografía del actor en su cuenta oficial parecía volver a mostrarle con la cara normal.

Por otra parte Zac y Vanessa Valladares pusieron punto y final a su relación, tras diez meses viviendo su historia de amor. Ambos coincidieron en Australia, cada uno centrado en sus proyectos, Vanessa en la película 'Gold', y Zac con su serie documental 'Down to Earth'. Tras la ruptura, se especuló si Zac volvería a mudarse a Los Ángeles, cosa que al final, no ha sucedido.

Ahora, tras una etapa algo complicada, parece que las cosas empiezan a enderezarse, y más aún con 'Down to Earth'. En esta serie documental, Zac busca junto con Darin Olien para encontrar formas de vida saludables. Parece que el proyecto está siendo un éxito mayúsculo, tanto es así, que ha sido nominado a los Daytime Emmy a mejor presentador de un programa.

Zac Efron | Instagram @zacefron

Así ha querido celebrar con sus seguidores en Instagram la nominación:

"Me siento muy agradecido por esta nominación al DayTime Emmy. Muy orgulloso por este programa y mucho amor para el equipo que hay detrás".

