Zac Efron responde a los rumores sobre la secuela de 'El gran showman'

'El gran showman' fue toda una revelación en el año 2017. Consiguió recaudar 435 millones de dólares por todo el mundo y obtuvo tres nominaciones a los Globo de Oro, incluyendo mejor película-comedia o musical, y mejor actor para Hugh Jackman, alzándose con el premio por la canción 'This is me', que le valió además una nominación al Oscar por mejor canción original. Desde entonces mucho se habla de la posibilidad de un regreso. Uno de los protagonistas, Zac Efron, ha hablado sobre esto pero a lo mejor no te gusta lo que dice.

En una entrevista en The Graham Norton Show ha declarado que aún no sabe nada sobre el asunto: "La respuesta real es podría ser. No estoy seguro. Estoy siendo completamente honesto contigo, se habla de que el proyecto anda por ahí, pero nadie está realmente seguro". También comentó que dependería mucho de Hugh Jackman, que a finales del 2018 anunció gira mundial de 'The one man show', un espectáculo con el que repasará el repertorio de sus mejores musicales. "Hugh está trabajando en todo tipo de cosas, incluyendo "The one man show". ¿Qué vendrá después? No lo sé, pero espero que haya una secuela. Creo que ahora importa más lo que sucederá con él ... Nadie sabe nada en este momento".

Con estas declaraciones Zac Efron desmiente la posibilidad, al menos de momento, de que se esté preparando la segunda parte de 'El gran showman' pero todo parecería indicar que, al menos, se estaría estudiando la posibilidad.

