Zac Efron publica una foto suya tras la polémica sobre su cara junto a una gran lección que ha aprendido

Aunque Zac Efron se alejaba de Hollywood hace unos meses para trasladarse a vivir a Australia durante las últimas semanas el actor ha sido el centro de atención de varias noticias. Primero con su ruptura con Vanessa Valladares y después por la polémica que se ha suscitado sobre el cambio que sufrió en su cara.

El pasado 22 de abril Zac aparecía en un vídeo con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra. Un vídeo que organizó Facebook en colaboración con el grupo EarthDay en un evento virtual titulado 'Earth Day! The Musical' donde también aparecieron otros famosos como Justin Bieber, Steve Aoki o Maluma, entre otros.

El protagonista de 'High School Musical' aparecía solo unos segundos pero su intervención ha dado la vuelta al mundo no por el mensaje que dio si no por su rostro. Y es que, Zac Efron estaba muy diferente a su imagen habitual. Su mandíbula era más prominente, tenía los labios hinchados y los pómulos más marcados. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Su imagen se hizo viral en la redes sociales donde muchos comentaban si el actor se podría haber sometido a algún retoque estético. Además, Twitter no tardó en llenarse de memes donde lo comparaban con David Hasselhoff, el superhéroe de dibujos animados Barbilla Roja, Shrek o hasta con el Cabezón de 'Art Attack'.

Ahora, después del revuelo que se ha formado Zac Efron ha vuelto a las redes sociales donde ha publicado una foto suya donde comparte una importante lección que ha aprendido de la vida.

"Solo toma lo que sea necesario y vive con espíritu generoso: para ser más, hay que dar más. Lecciones que he aprendido de la gente de la isla Masig", escribe Zac mientras aparece en la foto sosteniendo una langosta.

En la imagen observamos que su rostro es más o menos como el de siempre aunque aparece con gorra y gafas de sol. Pero, puede ser que la imagen sea antigua o del rodaje de la segunda temporada de 'Zac Efron: Con los pies sobre la tierra' ('Down to Earth with Zac Efron').

Preocupación entre sus fans

Tras ver la foto en la red social muchos son los mensajes que el actor ha recibido de sus fans donde muestran su preocupación por su rostro. "Por favor espero que sea de ayer", comenta de una de sus seguidoras. "No te hagas nada en tu bello rostro", escribe otra fan. "No hagas caso a los chismes ni las cosas que digan de ti", apuntaba otro usuario de la red social.

Seguro que te interesa:

"Se siente aliviado": Salen a la luz los motivos de la ruptura de Zac Efron y Vanessa Valladares