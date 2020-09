El duro testimonio de Michael Rooker, Yondu en 'Guardianes de la Galaxia', tras dar positivo en coronavirus

El actor Michael Rooker tiene 65 años y es conocido en todo el mundo por interpretar a Henry Lee Lucas en 'Henry: retrato de un asesino', y a Yondu Udonta, en 'Guardianes de la Galaxia' y ‘Guardianes de la Galaxia Voll. II’. El 4 de septiembre, el artista tomó la decisión de contar vía Facebook una dura experiencia por la que ha tenido que pasar estas últimas semanas.

Rooker dio positivo en coronavirus, por lo que tuvo que aislarse del resto de sus seres queridos. Según contó el actor en su post en la red social de Zuckerberg, ha sido una dura lucha. "En medio de esta batalla épica, llegué a la conclusión de que no hay muchas cosas que uno pueda hacer externamente para combatir la Covid-19 una vez que ha entrado en el cuerpo. Esta es mi opinión personal, definitivamente no es la conclusión de algún estudio científico. La verdadera batalla tiene lugar internamente, a nivel celular", afirmaba.

El actor además ha contado que, debido a que se sentía muy débil, decidió no tomar ningún tipo de medicamento, porque decía que temía que fuera más perjudicial que bueno para su organismo. "Sentí que si mi sistema inmunológico no estaba preparado para esta batalla, cargar con todas estas cosas adicionales solo me haría daño, ya que los riñones y el hígado habrían estado gravemente estresados", aclaraba.

A pesar de esta arriesgada decisión, el pasado viernes le repitieron la PCR y, por fin, dio negativo. "Mi cuerpo ha ganado la GUERRA! La Covid peleó bastante bien... pero en resumen, ¡terminó por noquearse el culo! Comprar mi sistema inmunológico. 1,2, puñetazo a la cabeza, 2 golpes al cuerpo y una combinación de gancho de izquierda derecha y corte superior. Fin de la historia…Rooker fuera …", concluía.

