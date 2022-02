El nuevo avance de la secuela de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' trajo consigo más interrogantes que respuestas. En este punto, hay muchos indicios, pero también muchas teorías en torno a la trama de una película que amenaza con expandir el universo Marvel como no se ha hecho antes. Si aún no lo has visto lo tienes en el vídeo de arriba.

Entre las especulaciones tales como si Bruja Escarlata será la villana, si Doctor Strange Supremo es la variante que aparece o sobre quién es esa misteriosa figura flameante, hay una que sobresale del resto: La introducción de los Mutantes en el UCM.

La voz que dice "deberíamos decirle la verdad" y la brevísima silueta que aparece en el tráiler no es otra que la de Patrick Stewart, el actor que dio vida al líder de los X-Men en las películas de principio de los 2000. De esta forma, la presencia de Charles Xavier está asegurada, salvo treta de última hora, como hicieron con Pietro Maximoff en 'Bruja Escarlata y Visión'.

Y es que con las posibilidades que ofrece el multiverso, se le abre un abanico a la Casa de las Ideas. En 2019 y de la mano de Disney, la productora compró los derechos de los Mutantes y hasta ahora no los ha hecho canon. La intención puede cambiar y, si se atiende a los cómics, es probable que el Profesor X que aparece en el tráiler pertenezca a los Illuminati. Este grupo está formado en las viñetas por las mentes más notables del mundo superheróico en la Tierra, como Reed Richards, Tony Stark, Namor o Rayo Negro. Aquí, esta asociación apunta a otros integrantes, como a Mordo sustituyendo a Strange.

La presencia de Patrick Stewart puede tener trampa

Antes de que los fans nostálgicos del Lobezno de Hugh Jackman y compañía canten victoria, cabe recordar que la aparición de Charles Xavier no significa que venga acompañado de sus compañeros mutantes, pues puede ser una variante. Además, el actor australiano ha dicho en numerosas ocasiones que no volverá a interpretar a Logan. Aunque, el propio Patrick Stewart también afirmó lo mismo a Digital Spy el año pasado: "Ha habido movimientos y sugerencias, que incluyen a Charles Xavier. Aquí está el problema... Si no hubiéramos hecho a 'Logan', entonces sí. Probablemente estaría listo para subirme a esa silla de ruedas una vez más y ser Charles Xavier. Pero 'Logan' cambió todo eso".

Patrick Stewart en la Comic-Con de San Diego | Gtres

Asimismo, que Wanda Maximoff sea mutante y la hija de Magneto en los cómics, puede ser una baza para enlazar con estos. Y otro de los puntos a tener en cuenta es que Disney + anunció la vuelva de la serie animada de los 90 de los X-Men, la cual puede dar explicación a parte de su historia en un futuro si se confirma que es canon.

Ahora queda esperar al 6 de mayo para ver cómo ha configurado todo esto Sam Raimi.

