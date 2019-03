Woody Allen: "Sólo quiero entretener a la gente"

Tras el turno de Londres, Barcelona y París, el también guionista, músico y escritor vuelve a Europa para plasmar una historia que, según contó durante su presentación en la capital gala a un reducido grupo de corresponsales, entre ellos Efe, fue escrita especialmente para Roma.

"Solo intento entretener a la gente", explicó el director norteamericano, para quien esa es la primera obligación de cualquier director, en un oficio en el que él aspira a seguir trabajando "hasta que la salud aguante y pueda seguir recaudando dinero".



Para Allen, Roma es una ciudad enérgica y complicada, llena de ruido y tráfico "por todas partes", con gente "que no se toma la vida muy en serio", y que consigue que el visitante pierda el sentido del tiempo y de sí mismo, y así ha querido plasmarlo en la gran pantalla.



'A Roma con amor' cuenta cuatro historias protagonistas e independientes, que giran en torno a un conocido arquitecto (Alec Baldwin), un director de ópera retirado (Allen), un provinciano (Alessandro Tiberi) que busca impresionar a la familia de su novia, y un tipo corriente que de repente se convierte en una celebridad (Benigni).



El neoyorquino, que ha dejado en sus 76 años de vida clásicos de la historia del cine como 'Manhattan' o 'Annie Hall', reconoce que quizá no lleve en sus genes lo necesario para realizar una obra maestra: "Lo he intentado e intentado y creo que a lo largo de los años he hecho buenas películas, algunas normales, otras malas, pero una obra maestra, siempre lo intento y nunca lo consigo, así que después de todo este tiempo empiezo a pensar que quizá nunca vaya a lograrlo" explica el director.



Ese aparente destino frustrado parece decepcionar más a la crítica que al propio Allen, que dice estar satisfecho con el ritmo que lleva:"Me gusta hacer películas, escribirlas, ir a trabajar por la mañana y estar cada día con Penélope Cruz, Naomi Watts y todas las mujeres bonitas con las que he trabajado", admite el también guionista, músico y escritor, que se ha alzado cuatro veces con el Oscar.



Allen admite que cuando tiene confianza con los actores hay veces que no necesita ni entender lo que están diciendo: "Gente como Javier Bardem o Penélope Cruz eran increíbles antes de mis películas y lo serán después. En 'Vicky, Cristina, Barcelona' les dije que improvisaran e improvisaron. Nunca supe lo que decían, ni incluso ahora, pero notas que son convincentes y eso es suficiente" afirma.



Pero no es lo único que el director puede decir de Penélope Cruz, que actúa bajo su dirección por segunda vez. Para el cineasta ella es "un regalo" y "una estrella de cine, muy guapa, muy sexy, y lo más importante de todo, una actriz extraordinaria", aunque le deja el honor de seguir siendo una chica Almodóvar, "porque sin él no habría sabido de ella".



Tras 'A Roma con amor', el director mantiene el ritmo frenético que le lleva a hacer prácticamente una película al año, y está ya inmerso en la próxima, rodada en San Francisco. Y después, y sin ganas de parar, cree que volverá a Europa o allá donde su próxima idea pueda enmarcarse.