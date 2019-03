Woody Allen se pronuncia sobre la situación de Cataluña

Es uno de los directores más prestigiosos del mundo del cine gracias a títulos como 'Annie Hall', 'Manhattan', 'Desmontando a Harry' y, así, podríamos seguir hasta casi el medio centenar de películas.

Woody Allen Acaba de cumplir 82 años pero para él no existe la jubilación ni las vacaciones. "Cuando termino una película no estoy pensando en irme al Caribe a tirarme al sol, asó me aburro", explica.

El incombustible director mantiene su genialidad en 'Wonder Wheel', su película 48. Con una inmensa Kate Winslet, es el retrato de una mujer soñadora pero frustrada: "Hay gente que vive atrapada en un trabajo o un marido, que no tiene un sustento espiritual. Se preguntan qué significa la vida".

"No queremos que España se divida. Espero que no se rompa porque me gusta la idea de un único país con muchas ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbso. Como un único país es más grande", ha dicho sobre el desafío soberanista.