El director estadounidense Woody Allen ve al presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en "un papel a lo Bogart", señala en una entrevista publicada hoy por el periódico "Journal du Dimanche (JDD)".

Allen, que presentará en el próximo Festival de Cannes su film 'Midnight in Paris', en el que contó con la primera dama de Francia, la cantante y ex modelo Carla Bruni, asegura que si tuviera que contratar a Sarkozy, le encontraría trabajo sin grandes dificultades.

"Si se me metiera una cosa parecida en la cabeza, le encontraría trabajo sin dudas. Le vería bien en un papel a lo (Humphrey) Bogart", protagonista de cintas como 'Casablanca' o 'To 'Have and Have Not' ("Tener y no tener").

Por otro lado, el cineasta desmiente el rumor sobre la participación de Bruni en su próxima película, "The Wrong Picture" y explica que la primera dama de Francia decidió formar parte del reparto de "Midnight in Paris" por "divertimento".

Allen le propuso a Bruni en un almuerzo hace un año que participara en el film y esta le respondió que estaría "orgullosa" de contarle a sus nietos que tuvo un papel en una película de Allen, autor de "Bananas", "Annie Hall" o "Match Point".