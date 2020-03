Woody Allen rodará en Roma

El cineasta estadounidense Woody Allen rodará su nueva película en Roma a partir del próximo verano, explicó el director en una entrevista con el diario italiano 'La Repubblica', publicada hoy.

El responsable de cintas como 'Historias de Nueva York' (1989) y 'La rosa púrpura del Cairo' (1985) no quiso desvelar la trama de la película ni sus protagonistas por "superstición", aunque aseguró que tanto él como su familia están deseando pasar una temporada en la capital italiana."Todavía estoy en la fase de escribir el guión, sería absurdo anticipar algo", comentó el director neoyorquino.

De este modo, Roma se transformará en la cuarta ciudad europea que sirve de escenario para una de sus tramas después de 'Match Point', ambientada en Londres, 'Vicky Cristina Barcelona', en la ciudad condal, y su último trabajo, aún por estrenar, 'Midnight in Paris', en la que Allen se trasladó a la capital francesa.

Hasta que empiece el rodaje, Allen aterrizará en Roma al menos una vez, el próximo 26 de marzo, junto a la New Orleans Jazz Band, con la que ofrecerá un concierto en el Auditorium de la capital italiana en el que tocará el clarinete, su gran pasión.

"El único motivo por el que toco con la New Orleans Jazz Band es porque me divierto mucho al hacerlo", comentó el también actor, que afirmó: "Soy un paquete, un 'amateur', un mediocre con falta de oído y de talento. Moriría de hambre si tuviese que trabajar como músico si no hubiera adquirido una cierta celebridad como director antes".

Sobre el hecho de que 'Midnight in Paris' vaya a abrir el próximo Festival de Cannes, Allen manifestó que ha tenido una larga historia de amor con esa ciudad y con esta película ha podido demostrarle toda su pasión.

"Es la historia del transtorno que produce el impacto de París en una pareja de estadounidenses. El cruce de sus destinos con los de una pareja francesa que provoca turbación, fantasías, dudas...", agregó.