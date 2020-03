Woody Allen quiere rodar en Copenhague su próxima película

Copenhague podría ser la quinta ciudad europea en la ruede Woody Allen. Con 'Macht Point' (2005) dejó su idolatrado Nueva York y se fue a Londres. En 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) recorrió la ciudad condal -con una pequeña parada en su adorada Oviedo incluida-.

En 'Midnight en París' (2011) se adentró en la capital francesa para rodar nada más y nada menos que con Carla Bruni y hacerse con el Oscar al mejor guión. Y con la todavía pendiente de estreno 'Nero Fiddled' (2012) se fue hasta Roma para rodar una cinta de historias cruzadas.

El director está decidido a continuar su gira de grandes capitales europeas y baraja Copenhague como sede de su próxima película, aún sin título. Según informa The Hollywood Reporter, Letty Aronson, productor de todos los proyectos europeos de Allen desde 'Match Point' está en conversaciones con Per Holst -el productor danés de la ganadora del Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa Pelle el conquistador (1987)- para rodar en la capital danesa en 2013.

La publicación estadounidense también destaca que la travesía europea de Allen se está demostrado financieramente fértil para el director, que ahora podría aprovechar el fondo de cine regional que ha puesto en marcha la capital danesa para atraer a las coproducciones internacionales.

Este apoyo financiero, así como el apoyo significativo del gobierno danés de la película, será un requisito previo para asegurar el rodaje escandinavo de Allen el próximo año.