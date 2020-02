'Wonder Woman' es "un paso atrás" en el feminismo de Hollywood, según James Cameron

James Cameron, director de películas con grandes personajes femeninos ('Avatar', 'Terminator' o 'Titanic'), ha mostrado su decepción con el personaje de Gal Gadot. "Es un icono objetificado, es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre. No digo que no me guste la película, digo que es un paso atrás". Pero no solo con eso, el director ha continuado comparando a 'Wonder Woman' con su personaje más mítico: "Sarah Connor no era un icono bonito. Era fuerte, atormentada, una mala madre y se ganó el respeto de la audiencia a través de su fortaleza".

El director apela a la falta de ese espíritu rompedor de clichés que tan bien plasmó en la secuela de 'Terminator'. El cambio de Sarah Connor es tan significativo de la primera parte a la segunda, que pasó de ser la chica que hay que salvar a la verdadera guerrera de la saga. Por ello, no puede evitar criticar una película que desde el mismo título ya indica la superioridad del personaje, en lugar de ganarse un hueco en la historia del cine a través de su profundidad. Pero Cameron parece olvidar que se trata de la adaptación de un cómic y sus palabras no han pasado desapercibidas por la directora.

Patty Jenkins está totalmente en desacuerdo con el director, tanto es así que ha publicado en su cuenta de Twitter su tajante opinión sobre la situación: "La incapacidad de James Cameron para entender lo que es 'Wonder Woman', o lo que representa, no es una sorpresa, ya que es un gran director, pero no es una mujer". Comenzaba así su comunicado para continuar afirmando que "las mujeres pueden y deben ser TODO lo que quieran. No hay buenas y malas clases de mujeres poderosas".

Así pues, el director que tiene a su espalda uno de los personajes femeninos más influyentes en el siglo XX, se ha manifestado en contra de uno de los personajes femeninos más influyentes del siglo XXI. ¿Creéis que las críticas de Cameron tienen su fundamento o debería rectificar?