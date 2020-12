¿Tiene 'Wonder Woman 1984' escena post-créditos? Su directora, Patty Jenkins, confiesa todos los detalles

'Wonder Woman 1984' tiene por fin cerca su estreno. La cinta, que situará a este icónico personaje interpretado por Gal Gadot en plena Guerra Fría, ha suscitado una duda que probablemente ya rondaría la mente de los fans. ¿Habrá escena post-créditos?

Patty Jenkins, que ha sido la encargada de dirigir de nuevo esta entrega de la superheroína, fue preguntada acerca de este hecho en el podcast ReelBlend. Su respuesta fue tan escueta como clara, un "sí" en toda regla.

Esta escena post-créditos, sin embargo, fue eliminada en los pases de prensa, y la directora quiso explicar por qué. "Solo porque, Dios no lo quiera, alguien escriba sobre eso, dices: 'Bueno, ¿entonces qué gracia tiene? ¡Ahora deberíamos haberlo adjuntado al final de la película!", confesaba.

Además, a Jenkins le preguntaban también acerca de la opción de haber incluido tan solo la escena post-créditos en las proyecciones de cine y no en las plataformas de streaming, ya que la cinta se estrenará simultáneamente en HBO Max. "Eso sería inteligente, pero no podemos hacer eso con COVID en este momento. Hay demasiadas personas que no pueden (verla con seguridad)", afirmaba.

Este tipo de escenas, que tienen lugar al finalizar la película y tras haber sido expuestos los créditos, fueron popularizadas por Marvel. Sin embargo, parece que DC también le ha cogido el gusto a incluirlas al final de sus proyecciones.

