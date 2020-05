'I am with you' es la nueva canción de 'Frozen' que no sabías que necesitabas. El tema musical forma parte de los nuevos cortos que forman parte de la serie 'At Home with Olaf'.

La canción está escrita desde el punto de vista de Olaf mientras está escribiendo una carta a un amigo no identificado en el que cuenta cuánto lo echa de menos y que no puede esperar para verle nuevamente. La canción de 3 minutos está acompañada por un corto completamente animado (hecho en casa) por un equipo de artistas y técnicos de Disney.

Sin más, te dejamos con él, para que disfrutes de este jueves.

