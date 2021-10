Willow Smith habla del aterrador momento que un ciberacosador se coló en su casa: "Llevaba un par de años haciéndolo"

Por desgracia el ciberacoso es algo que azota a todo el mundo y en especial a las celebridades. Y en muchas ocasiones hemos escuchado algunos casos de acoso a las estrellas de Hollywood que dejaban a muchos con la boca abierta. Willow Smith, la hija de Will Smith y Jada Pinkett no se he librado de vivir un episodio como este.

Durante su última aparición en Red Table Talk, el programa que tiene junto con su madre Jada y su abuela Adrienne Banfield-Norris, contó la aterradora experiencia que sufrió durante mucho tiempo por culpa de un seguidor que la ciber acosaba. Este fan le mandaba muchos mensajes a través de redes sociales pidiéndole que se casase con él. Por desgracia, este acaso traspasó las pantallas.

Así, Willow Smith cuenta el episodio tan escalofriante que le tocó vivir: "Este tío me estaba haciendo esto. Y realmente llevaba un par de años haciéndolo. Básicamente se aprendió mis costumbres. Durante diciembre cuando fuimos de vacaciones en familia este tipo fue a mi casa y se coló cuando no estaba. Fue un momento muy loco".

El hombre trató de entrar en la casa de Willow, pero el equipo de seguridad pudo echarle a tiempo de su casa, aunque no le arrestaron de forma inmediata. Para identificar al acosador, Willow contrató a un investigador privado y destaparon la identidad de este hombre. Se trataba de un hombre de 38 años llamado Walter James Whaley, que viajó desde Oklahoma hasta la casa de Willow en Los Ángeles.

La cantante interpuso una orden de alejamiento contra Whaley de casi 100 metros poniendo así el punto y final a este incidente tan terrible.

Jada Pinkett tomó medidas tras conocer el caso de ciberacoso a su hija Willow Smith

Después de que vivieran esta situación Jada Pinkett decidió tomar cartas en el asunto para que el resto de integrantes de su familia estuviesen lo más a salvo posible, y en especial su hija Willow Smith. De hecho Jada confesó la medida que tomaron tras este intento de colarse en la casa de su hija: "Entramos dentro y lo vaciamos todo. Te dejamos protegida".

