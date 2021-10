Will Smith revela la verdadera razón por la que no regresó en 'El Escuadrón Suicida' como Deadshot

Después de que 'Escuadrón Suicida' tuviera opiniones polarizadas, saber que James Gunn se iba a encargar de una nueva película en su universo era una gran noticia para los fans.

Sin embargo, aunque en 'El Escuadrón Suicida' pudimos volver a ver a muchas de sus estrellas protagonistas, no fue el caso de Will Smith, pues el actor no retomó su papel de Deadshot, algo que fue muy comentado.

El personaje de Will Smith iba a ser, una vez más, parte del grupo de villanos más locos que hemos conocido en el cine, pero finalmente el actor no pudo aparecer en la película. Esto fue un golpe duro para los seguidores del escuadrón ya que Will era uno de los personajes más queridos de la primera entrega.

Durante un tiempo se estuvo especulando mucho sobre su ausencia en 'El Escuadrón Suicida' y para disipar todas las dudas ahora ha sido el propio Will quien ha respondido a la pregunta. Durante una aparición en el canal de YouTube de GQ estaba respondiendo preguntas de sus seguidores en Twitter.

"¿Por qué el Deadshot de Will Smith no está en 'El Escuadrón Suicida'? ¿Um no sé igual porque no quería retomar el papel?", comentaban irónicamente.

Y Will responde: "Yeah, yo estaba trabajando y ellos estaban ya listos para filmar. Fue un problema de agenda", aclara.

Además, Will continúa y deja la puerta abierta a volver a interpretar al personaje: "¿Pero no eligieron a nadie como Deadshot? Dejaron a Deadshot fuera, ¿verdad? O sea que Idris [Elba] está interpretando a un personaje diferente, no está haciendo de Deadshot, ¿o sí? Guay, entonces puedo volver a hacerlo", reflexiona.

Esto termina por confirmar las palabras de Peter Safran, uno de los productores de 'El Escuadrón Suicida' hace tiempo, en las cuales ya achacaba su ausencia a un problema de tiempo, dejando claro que no se trataba de ninguna rencilla personal ni con el estudio o con James Gunn y que simplemente se encontraba ante una incompatibilidad por el calendario.

