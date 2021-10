Will Smith revela que se planteó suicidarse: "Estaba en otro lugar"

Recientemente, Will Smith ha presentado su documental 'Will Smith: The Best Shape of My Life', en formato serie donde habla sobre cómo perdió 10 kilos en 20 semanas. Uno de los medios que ha recogido la información que se ha podido ver en la presentación del documental ha sido el diario TMZ, revelando así que el actor también ha querido profundizar en sus problemas de salud mental.

"Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí", decía.

Además, reveló en el avance que se planteó suicidare: "esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio". Aunque no se ha revelado el contexto en el que se expone esta frase a lo largo del documental, se cree que cuando se estrene se conocerán más detalles al respecto.

El estreno de esta docuserie coincide también con el lanzamiento de sus memorias, a lo que Will Smith alegó que está "exponiendo mi vida y muchas cosas que la gente no sabe".

Jada Pinkett habla de sus relaciones sexuales

Will Smith no es el único que se ha sincerado de su vida privada, hace unos días Gwyneth Paltrow asistía al programa de Jada Pinkett Smith, 'Red Table Talk', para hablar sobre su programa en Netflix 'Sex, Love and goop'.

Y uno de los principales temas fue el sexo, Jada sacó sobre la mesa uno de los principales problemas de las relaciones sexuales más habituales, esperar que tu pareja sepa todo lo que necesitas sin hablarlo.

Y puso de ejemplo su relación con Will Smith: "De lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa [lo que necesitas], especialmente cuando se trata de sexo. Es como, 'Bueno, si me amas, deberías saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente. Esa es una gran trampa".

