Will Smith revela que su mujer Jada Pinkett no fue la única en tener relaciones extramatrimoniales

Will Smith y Jada Pinkett han pasado por muchas dificultades desde que se casaran a finales de los 90'. Y desde que su mujer confesara que había sido infiel a Will, las especulaciones sobre su matrimonio comenzaron, aunque ahora parecen estar mejor que nunca.

Y ahora en una reciente entrevista con GQ, Will Smith ha vuelto a dar más detalles sobre cómo es su matrimonio con Jada y: "Jada nunca ha creído en el matrimonio convencional... Algunos miembros de la familia de Jada han tenido relaciones poco convencionales. Ella creció en un ambiente totalmente diferente al mío".

Y continúa explicando: "Y teníamos muchas discusiones al respecto, sobre la perfección en una relación o la forma perfecta de interaccionar en pareja. Y en una gran parte de nuestra relación, tomamos la decisión de ser monógamos, pero sin pensar que este camino era el único perfecto para una relación".

Además, explica por qué hicieron pública la infidelidad que sufrió: "Perseguir la verdad es la única manera de ser feliz en esta vida. Y llegamos al acuerdo de que la autenticidad era la liberación de los grilletes de la fama y del escrutinio público".

Una vez terminó aquella entrevista, Will Smith parecía visiblemente afectado, pero él mismo aclara la situación: "Era medianoche y nos íbamos de vacaciones al día siguiente. Era en plan, no, no, no, no, chicos, no estoy triste. Estoy completamente exhausto".

Además, en esta entrevista Will "de forma delicada explica" que Jada no fue "la única que tuvo otras relaciones sexuales" durante su matrimonio: "Nos dimos la confianza y la libertad con la creencia de que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y el matrimonio no puede ser una prisión para nosotros. No le recomiendo a todo el mundo este camino. Pero la experiencia que esta libertad nos ha dado a cada uno y el apoyo incondicional, para mí, es la definición máxima de amor".

