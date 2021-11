Will Smith revela su momento más oscuro: Pensó en matar a su padre para vengar a su madre

Que Will Smith no tuvo una infancia fácil es de sobra conocido, ya que él mismo ha dado algunos detalles sobre lo duro que fue convivir con su padre. El actor ya ha contado cómo su padre usaba la violencia en su casa hasta el punto de golpear a su madre delante de ellos. El matrimonio de sus padres finalizó cuando Will era adolescente.

Pero esta vez Will ha ido más allá de unos simples detalles, ya que el actor ha escrito sus memorias y no se calla absolutamente nada. En 'Me', que es como se titula esta autobiografía, Will ha contado uno de los capítulos más oscuros que vivió con su padre.

Aunque, a pesar de que su padre fuese un hombre violento, el actor también ha sabido encontrar su lado más humano: "Mi padre era violento, pero también estaba en cada partido, obra y recital. Era un alcohólico, pero siempre estuvo sobrio en cada uno de los estrenos de mis películas. Escuchó cada una de mis canciones. Visitó cada estudio".

Después de esta pequeña introducción, el actor se mete de lleno en una de las experiencias más duras que vivió con él: "Cuando tenía nueve años, vi como mi padre le pegaba un puñetazo a mi madre tan fuerte en el costado de su cabeza, que ella perdió el conocimiento. Vi cómo escupía sangre".

De izquierda a derecha, Will Smith padre, el fotógrafo Howard Bingham y Will Smith | Getty

Muchos años después, cuando Will estaba cuidando a su padre cerca del final de su vida, llegaron a su cabeza unos oscuros pensamientos. "Una noche, mientras lo sacaba delicadamente de su dormitorio para llevarle al baño, una oscuridad se apoderó de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre".

"Me detuve en lo alto de las escaleras", escribe Smith sobre el siniestro momento. "Podría haberle empujado hacia abajo y haberme salido con la mía fácilmente. A medida que la ira por las décadas de dolor y resentimiento fueron pasando, negué con la cabeza y le llevé al baño".

