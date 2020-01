Will Smith protagonizó junto a Martin Lawrence en 1995 'Bad Boys', una película donde dos policías de Miami tienen solo 72 horas para encontrar cien millones de dólares en heroína robados del almacén de evidencias de su propia comisaría.

En 2003 los actores volvieron a meterse en la piel de estos personajes para protagonizar una secuela de la cinta, debido al éxito que había tenido.

Ahora, más de 20 años después de la primera entrega, Will y Martin han protagonizado otra secuela llamada 'Bad Boys For Life'. Por este motivo ha acudido al programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show' donde, además de hablar de la cinta, ha sorprendido a todo el mundo por su ataque de sinceridad revelando uno de sus mayores engaños.

Todo fue en clave de broma tras afirmar que muchas veces no le gustaban algunas de sus secuelas, aunque decía a todo el mundo que sí: "No estaba contento con la secuela de 'Men in Black'", empieza diciendo.

"Voy a ser honesto, a veces digo que a todos os va a encantar la película, pero la verdad es que no os va a gustar. Ya sabéis, porque lo he visto y sé que no os va a gustar, pero es una película cara", afirma.

Aunque, puntualiza que 'Bad Boys For Life' "es muy buena": "Era crucial e importante para mí no repetir las películas anteriores. Tuvimos que tener en cuenta el tiempo que había pasado y cómo los personajes habrían crecido".

"No quise hacerlo por la codicia o para ganar dinero. Sabes, la actitud de 'Oye, a todos les gustan las secuelas. Vamos a hacer una secuela y punto'", concluye.

