Will Smith recuerda en directo ‘El Príncipe de Bel-Air’… ¡bailando con Carlton!

Que Will Smith es el hombre más carismático de la Tierra no solo lo demuestra en sus visitas a 'El Hormiguero'. Durante su estancia en Londres para promocionar su última película, la futurista postapocalíptica 'After Earth', que protagoniza con su hijo Jaden Smith, el actor preparó un show que pasará a la historia de la televisión (junto al "torito" que cantó con Pablo Motos).

Justo se cumplía un año de aquella visita al programa de Graham Norton para la BBC británica en el que el presentador sorprendió a Will Smith con Gary Barlow a los teclados cuando el actor se disponía a recordar la sintonía de 'El Príncipe de Bel-Air'.

Ahora, en esta nueva visita, el que se sacó un as de la manga fue él. Sentado en el plató junto a su hijo, Norton les preguntó si compartían su pasión por la música y si se atrevían a rapear juntos. ¿Qué si se atrevieron? En ese momento es cuando empieza un show de desenfreno escalado en el que primero rapean la famosa sintonía de la serie de los noventa… con DJ Jazzy Jeff, su inseparable colega 'Jazz', a los platos.

Cuando el público se lo está pasando a lo grande, es cuando la sorpresa va un paso (de gigante) más allá y aparece el actor Alfonso Ribeiro, el mítico ‘Carlton’ en la serie, y para delirio de los presentes (entre los que estaban Bradley Cooper y Heather Graham) se lanzaron con el “peculiar baile” que tanto le gustaba hacer al "primo de Will".

Cuando la cosa parecía que no podía ir a más, se unió a ellos el presentador del ‘late night’ para protagonizar otro de los gloriosos bailes de los chavales de la serie. Grandioso Will Smith y todos los que le rodean.