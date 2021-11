Will Smith pidió prestados 10.000 dólares a un traficante de drogas tras quedarse arruinado

El actor Will Smith es una de las estrellas más conocidas y exitosas del planeta, pero no siempre ha sido así. Ahora que el artista ha publicado sus memorias, se ha sincerado sobre los momentos más difíciles de su vida como cuando pensó en matar a su padre por lo que había hecho a su madre.

Ahora, Will ha hablado sobre otro tiempo difícil en su vida cuando perdió todo su dinero, durante un evento donde ha sido entrevistado por Idris Elba para promocionar su libro, 'Will', que recoge Metro.

El actor de 53 cuenta que hubo un momento bajo en su vida donde se vio completamente arruinado después de no pagar sus impuestos.

"No estoy seguro de cómo es el gobierno con los impuestos en Reino Unido, pero en Estados Unidos se lo toman muy en serio. Y el Tío Sam quería su dinero... No es que se me olvidara, simplemente no pagué", confiesa.

Así, para poder pagar al gobierno Will terminó vendiendo su casa, su moto y todas sus pertenencias valiosas.

"Tuve que venderlo todo y sabía que fuera como fuera mi nueva vida, sentía que iba a ser en Los Angeles. Así que pedí prestados 10.000 dólares a un amigo que era... proveedor de farmacéuticos en el barrio", bromea levantando la risa del público.

Además, Elba le sigue la broma añadiendo: "¿Se llamaba Stringer Bell?", haciendo referencia al personaje que él mismo interpretó en 'The Wire' y que era un traficante de drogas de alto nivel.

El golpe de suerte que cambió el destino de Will Smith

"Así que cogí el dinero y me mudé a Los Angeles", relata el actor en el evento.

Poco después, Will acabó en una fiesta de cumpleaños del famoso productor musical Quincy Jones, que por alguna razón acabó obligando a Will a hacer una audición para un proyecto en el que estaba trabajando... en mitad de la fiesta. El proyecto quizás os suene, se llamaba 'El Príncipe de Bel-Air'.

Y así fue como la vida de Will Smith cambió para siempre.

