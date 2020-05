Aunque hubo dudas en el camino, el remake en acción real de 'Aladdin' con Will Smith como Genio tuvo un enorme éxito entre crítica y público.

Así, no es de extrañar que Disney se interesara por continuar con la combinación ganadora y hace tiempo que confirmó que exploraban las posibilidades de una secuela. Pero eso no es todo, nuevos rumores apuntan que el estudio también prepara un spin-off con una nueva historia.

Será en forma de miniserie para Disney +, y contará más sobre el pasado del Genio, según afirma We got this covered. La idea sin duda es que vuelva a estar protagonizada por Will Smith, después de haberse ganado a la audiencia con su versión del personaje.

El proyecto, así como la secuela cinematográfica, estaría en negociaciones para ser dirigido de nuevo por Guy Ritchie. Aunque aún no hay confirmación oficial, todo dependería del acuerdo al que Smith llegue con Disney para seguir a bordo.

