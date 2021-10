Will Smith confiesa la imagen de 'El Príncipe de Bel Air' que su hijo Jaden usa contra él

Han pasado muchos años desde que Will Smith dejase de ser aquel joven al que conocimos en la serie 'El Príncipe de Bel Air'. Desde entonces su vida ha dado muchos cambios, siendo padre de familia junto a su mujer Jada Pinkett y logrando un gran éxito en su carrera en el mundo de la interpretación.

Pero parece que hay algo que sigue persiguiendo a Will desde hace muchos años. A lo largo de su actuación en 'El Príncipe de Bel Air' pudimos ver muchas veces originales looks de Will y eran, cuanto menos, únicos. De hecho él mismo ha hecho alguna broma al respecto en ciertas ocasiones.

Pero parece que este estilo tan variopinto que llevaba le sigue causando algún que otro problema a día de hoy y en especial con su hijo Jaden Smith. Durante una entrevista con GQ, Will respondía preguntas de sus seguidores en redes sociales. Y uno de los usuarios recuerda el look que Will llevaba en un capítulo de la serie, en el cual portaba una camiseta de los Philadelphia 76ers.

Esto podría ser algo normal, el problema es que en esa imagen se puede apreciar que lo que lleva es un 'crop top'. El actor reacciona divertido y confiesa cómo Jaden usa la imagen como un arma arrojadiza: "Awww. Ahora no me veréis con un top corto. Cada vez que intento decir algo sobre lo que sea que lleva Jaden, me manda esta imagen", revela.

Y para terminar tira de humor diciendo: "Me quiero disculpar con todo el mundo en Philadelphia y en especial con los fans de los Sixers. Los Sixers se merecen una camiseta al completo".

Will Smith decide cuál es su mejor y peor película

Durante la misma entrevista, Will Smith respondió sin ningún tipo de miramientos a cual creía que era su mejor película y también cual considera su peor trabajo: "Las mejores creo que son la primera de 'Hombres de Negro' y 'En búsqueda de la felicidad. Por razones diferentes son dos películas casi perfectas"

Y sigue: "¿La peor? No lo sé. 'Wild Wild West' la recuerdo y la tengo clavada en el costado. Verme a mi mismo con muchachos, eso no me gusta".

